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11:35 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение на двух участках дорожной сети Ростова ограничат до сентября

Движение транспорта на двух участках дорожной сети донской столицы ограничат до сентября.

Как сообщает городской департамент автодорог, с 13 мая до 1 сентября в связи с ремонтными работами будет ограничено движение на участке проспекта Стачки между улицами Портовой и Тружеников.

Кроме того, с 3 мая до 1 сентября частично ограничат движение по мостовому перехода через Дон в створе проспекта Сиверса.

Причина ограничений — проведение строительно-монтажных работ на мосту.

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