Движение на двух участках дорожной сети Ростова ограничат до сентября
Движение транспорта на двух участках дорожной сети донской столицы ограничат до сентября.
Движение транспорта на двух участках дорожной сети донской столицы ограничат до сентября.
Как сообщает городской департамент автодорог, с 13 мая до 1 сентября в связи с ремонтными работами будет ограничено движение на участке проспекта Стачки между улицами Портовой и Тружеников.
Кроме того, с 3 мая до 1 сентября частично ограничат движение по мостовому перехода через Дон в створе проспекта Сиверса.
Причина ограничений — проведение