Движение на двух участках дорожной сети Ростова ограничат до сентября

Как сообщает городской департамент автодорог, с 13 мая до 1 сентября в связи с ремонтными работами будет ограничено движение на участке проспекта Стачки между улицами Портовой и Тружеников.

Кроме того, с 3 мая до 1 сентября частично ограничат движение по мостовому перехода через Дон в створе проспекта Сиверса.