Около Керчи отремонтировали 22 километра дорог

По данным ведомства, два участка введены в эксплуатацию на трассе М-17 «Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия — Керчь».

Кроме того, добавили в службе, сделаны работы, которые должны улучшить качество дороги. В частности, отремонтированы износившиеся дорожное покрытие и водоотводы, укреплены откосы и обочины. Также выполнен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения: нанесена разметка, установлены знаки, металлические барьерные ограждения.

«В соответствии с государственным контрактом гарантия на верхнее дорожное покрытие составляет 4 года, на нижнее покрытие — 5 лет, на участки, отремонтированные с применением технологии ресайклинг, гарантия 6 лет», — подытожили в Службе автодорог.