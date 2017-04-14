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11:49 (мск), источник: РИА Крым

Около Керчи отремонтировали 22 километра дорог

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости (Крым). В районе Керчи отремонтировано 22 километра региональных дорог. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Республики Крым.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, два участка введены в эксплуатацию на трассе М-17 «Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия — Керчь».

Кроме того, добавили в службе, сделаны работы, которые должны улучшить качество дороги. В частности, отремонтированы износившиеся дорожное покрытие и водоотводы, укреплены откосы и обочины. Также выполнен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения: нанесена разметка, установлены знаки, металлические барьерные ограждения.

«В соответствии с государственным контрактом гарантия на верхнее дорожное покрытие составляет 4 года, на нижнее покрытие — 5 лет, на участки, отремонтированные с применением технологии ресайклинг, гарантия 6 лет», — подытожили в Службе автодорог.

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