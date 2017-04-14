По просьбам новосибирцев в городе отремонтируют 21 участок дороги

Благодаря участникам проекта «Выбери дорогу для ремонта» в Новосибирске отремонтируют 21 участок дороги.

Разные виды ремонта будут выполнены на участках: ул. Авиастроителей, ул. Комбинатской, ул. Бориса Богаткова, ул. Адриена Лежена, ул. Красина, ул. Холодильной, ул. Мира, ул. Беловежской, ул. Выставочной, ул. Котовского, ул. Степной, ул. Серафимовича, ул. Дунайской, ул. III Интернационала, ул. Волочаевской, Гусинобродского шоссе, ул. Нижегородской, ул. Грибоедова, Бердского шоссе, Морского проспекта, ул. Селезнева.