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11:57 (мск), источник: Вести - Новосибирск

По просьбам новосибирцев в городе отремонтируют 21 участок дороги

Благодаря участникам проекта «Выбери дорогу для ремонта» в Новосибирске отремонтируют 21 участок дороги, сообщает пресс-служба мэрии.

Благодаря участникам проекта «Выбери дорогу для ремонта» в Новосибирске отремонтируют 21 участок дороги.

Разные виды ремонта будут выполнены на участках: ул. Авиастроителей, ул. Комбинатской, ул. Бориса Богаткова, ул. Адриена Лежена, ул. Красина, ул. Холодильной, ул. Мира, ул. Беловежской, ул. Выставочной, ул. Котовского, ул. Степной, ул. Серафимовича, ул. Дунайской, ул. III Интернационала, ул. Волочаевской, Гусинобродского шоссе, ул. Нижегородской, ул. Грибоедова, Бердского шоссе, Морского проспекта, ул. Селезнева.

В 2017 году муниципалитет продолжит проект. «Участвуя в этом ежегодном рейтинге, горожане могут влиять на то, какие участки дорог будут отремонтированы в первую очередь в период дорожно-строительного сезона. 21 участок улично-дорожной сети из оставшихся в списке горожан включен в планы ремонта дорог в летний период 2017 года», — говорится в сообщении.

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