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11:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцев накормят колбасой на продовольственной ярмарке

21 апреля на первой городской социальной ярмарке, которая пройдет на улице Большевистской, новосибирцам предложат продегустировать шесть видов колбасы, сообщает пресс-служба мэрии.

Новосибирцев накормят колбасой на продовольственной ярмарке, сообщает пресс-служба мэрии.

21 апреля на первой городской социальной ярмарке, которая пройдет в доме по улице Большевистская, 131, новосибирцам предложат продегустировать шесть видов колбасы — «Российская», «Деревенская», «Хлебная», «Байкальская», «Крестьянская», «Традиционная».

Ярмарка будет работать с 10 до 19 часов, дегустация будет проводиться с 11 до 14 часов.

Также новосибирцы смогут сэкономить при покупке говяжьей грудинки, ребрах и свиных лытках. Скидки будут действовать с 18 по 22 апреля.

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