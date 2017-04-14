Новосибирцев накормят колбасой на продовольственной ярмарке
21 апреля на первой городской социальной ярмарке, которая пройдет на улице Большевистской, новосибирцам предложат продегустировать шесть видов колбасы, сообщает
21 апреля на первой городской социальной ярмарке, которая пройдет на улице Большевистской, новосибирцам предложат продегустировать шесть видов колбасы, сообщает
Новосибирцев накормят колбасой на продовольственной ярмарке, сообщает
21 апреля на первой городской социальной ярмарке, которая пройдет в доме по улице Большевистская, 131, новосибирцам предложат продегустировать шесть видов колбасы — «Российская», «Деревенская», «Хлебная», «Байкальская», «Крестьянская», «Традиционная».
Ярмарка будет работать с 10 до 19 часов, дегустация будет проводиться с 11 до 14 часов.
Также новосибирцы смогут сэкономить при покупке говяжьей грудинки, ребрах и свиных лытках. Скидки будут действовать с 18 по 22 апреля.