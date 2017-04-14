Новосибирцев накормят колбасой на продовольственной ярмарке, сообщает пресс-служба мэрии.

21 апреля на первой городской социальной ярмарке, которая пройдет в доме по улице Большевистская, 131, новосибирцам предложат продегустировать шесть видов колбасы — «Российская», «Деревенская», «Хлебная», «Байкальская», «Крестьянская», «Традиционная».

Ярмарка будет работать с 10 до 19 часов, дегустация будет проводиться с 11 до 14 часов.

Также новосибирцы смогут сэкономить при покупке говяжьей грудинки, ребрах и свиных лытках. Скидки будут действовать с 18 по 22 апреля.