Банк «Резерв» закрывает один из двух офисов в Челябинске

Банк «Резерв» закрывает дополнительный офис в Челябинске — в учреждении говорят, что это связано с оптимизацией филиальной сети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из сообщения кредитно-финансовой организации, с 17 апреля закрывается дополнительный офис «Содействие» на Героев Танкограда.

«Клиенты в автоматическом режиме переводятся на обслуживание в Головной офис, расположенный на улице Труда, 64-А», — уточнили в банке.

Также закрывается еще один допофис банка — на улице Малышева в Екатеринбурге.