Банк «Резерв» закрывает один из двух офисов в Челябинске
С 17 апреля закрывается дополнительный офис «Содействие» на Героев Танкограда.
С 17 апреля закрывается дополнительный офис «Содействие» на Героев Танкограда.
Банк «Резерв» закрывает дополнительный офис в Челябинске — в учреждении говорят, что это связано с оптимизацией филиальной сети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как следует из сообщения
«Клиенты в автоматическом режиме переводятся на обслуживание в Головной офис, расположенный на улице Труда, 64-А», — уточнили в банке.
Также закрывается еще один допофис банка — на улице Малышева в Екатеринбурге.
Номера банковских счетов и реквизиты остаются неизменными, отметили в