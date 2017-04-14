Омским автосервисам придётся платить штрафы из-за изменений в ОСАГО
Новые требования закона об ОСАГО выполнить автосервисам будет непросто.
Новые требования закона об ОСАГО выполнить автосервисам будет непросто.
Омским автосервисам придётся платить штрафы
По новым правилам денежные выплаты будут заменены ремонтом автомобиля. Поправки вступят в силу 28 апреля и будут касаться только тех договоров ОСАГО, которые заключили после этой даты.
«У нас есть определённые опасения, касающиеся, например, гарантийного срока и срока ремонта. Есть автомобили, на которые запасные части доставляются до трёх месяцев, и фактически уложиться в установленный законом месяц не предоставляется возможным. Пока мы не до конца понимаем, как будет работать данный закон», — пояснил Андрей Резниченко, руководитель одного из омских автосервисов.
В случае нарушения закона автосервисам и страховым компаниям придётся платить штраф.