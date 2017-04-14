Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Генерал в Киеве рассказал о лучшем моменте для нападения на РФ
Координатор «Евровидения»: «Украина попалась в ловушку»
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Угадай легенду: тест по случаю Всемирного Дня рок-н-ролла13 апреля мир отмечает День рок-н-ролла. По этому случаю предлагаем вам пройти викторину на знание известных артистов и заодно послушать хорошую музыку.
Глюк’oZa готовится к рождению третьего ребенка
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
СМИ боятся за здоровье постпреда Британии после речи Сафронкова
«Шута» Джонсона критикуют за отказ ехать к Путину
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
«Не уступит ни сантиметра»: СМИ о реакции РФ на ультиматум США
Трамп опустился до прямых оскорблений Асада
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
14«Дарю тебе звезду»
12США нанесли ракетный удар по Сирии
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
11:51 (мск), источник: АиФ Омск

Омским автосервисам придётся платить штрафы из-за изменений в ОСАГО

Новые требования закона об ОСАГО выполнить автосервисам будет непросто.

Омским автосервисам придётся платить штрафы из-за изменений в ОСАГО. Об этом рассказали сегодня, 14 апреля, на пресс-конференции, посвящённой изменениям в законе об автостраховании.

По новым правилам денежные выплаты будут заменены ремонтом автомобиля. Поправки вступят в силу 28 апреля и будут касаться только тех договоров ОСАГО, которые заключили после этой даты.

«У нас есть определённые опасения, касающиеся, например, гарантийного срока и срока ремонта. Есть автомобили, на которые запасные части доставляются до трёх месяцев, и фактически уложиться в установленный законом месяц не предоставляется возможным. Пока мы не до конца понимаем, как будет работать данный закон», — пояснил Андрей Резниченко, руководитель одного из омских автосервисов.

В случае нарушения закона автосервисам и страховым компаниям придётся платить штраф.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Счастье – это не всегда хорошо. Психологи о том, как быть счастливым и не сойти с ума
В КНДР готовы осуществить превентивный удар против США
Минобороны: США не могут доказать причастность Асада к химатаке
МИД РФ предложил проект конвенции по борьбе с киберпреступностью
Афганистан рассказал о потерях ИГ после применения авиабомбы США
ГД приняла закон об оформлении больничных в электронном виде
Путин заявил о продолжении сотрудничества с Астаной в космосе
«Голос» просит прекратить вмешательство чиновников в выборы
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
НТВ закроет самую скандальную передачу Последний выпуск шоу «Говорим и показываем» выйдет 14 апреля, а его место в эфире займет сериал «Улицы разбитых фонарей»
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Банки Санкт-Петербурга снизили ставки по ипотеке
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь