Омским автосервисам придётся платить штрафы из-за изменений в ОСАГО. Об этом рассказали сегодня, 14 апреля, на пресс-конференции, посвящённой изменениям в законе об автостраховании.

По новым правилам денежные выплаты будут заменены ремонтом автомобиля. Поправки вступят в силу 28 апреля и будут касаться только тех договоров ОСАГО, которые заключили после этой даты.

«У нас есть определённые опасения, касающиеся, например, гарантийного срока и срока ремонта. Есть автомобили, на которые запасные части доставляются до трёх месяцев, и фактически уложиться в установленный законом месяц не предоставляется возможным. Пока мы не до конца понимаем, как будет работать данный закон», — пояснил Андрей Резниченко, руководитель одного из омских автосервисов.

В случае нарушения закона автосервисам и страховым компаниям придётся платить штраф.