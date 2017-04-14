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16:23 (мск), источник: Новый Калининград

Власти региона назвали причины сокращения финансирования туротрасли в 2018 году

Сокращение расходов на поддержку туристической отрасли Калининградской области в 2018 и 2019 гг. — плановое, оно было заложено еще при формировании трехлетнего бюджета и не приведет к приостановке реализации важных для региона инфраструктурных проектов. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» рассказал врио министра культуры и туризма области Андрей Ермак.

Источник: Новый Калининград

«Бюджет Калининградской области формировался на три года, и вот эти изменения, которые связаны с сокращением финансирования по отрасли, связаны с планами на 2018 и 2019 годы, связаны с проектом этого бюджета. Предполагаем, что конъюнктура будет благоприятной для того, чтобы очень многие проекты в туристической сфере могли бы быть сделаны частными инвесторами, либо за внебюджетный счет. С этим и были связаны планы по сокращению бюджета госпрограммы. На проектах это никак не скажется. Проекты, которые связаны с федеральным финансированием, они никак не меняются», — отметил Андрей Ермак.

По его словам, увеличение финансирования госпрограммы «Туризм» этого года за счет регионального или федерального бюджета не планируется.

«В этом году у нас заканчивается финансирование по Федеральной целевой программе “Развитие внутреннего и въездного туризма”, новая программа еще не сформулирована. Как только будут сформированы параметры следующей программы, мы туда, конечно, подадим заявки по нашим проектам и будем понимать, какой объем софинансирования будет предложен. По региональной госпрограмме “Туризм” здесь будем смотреть по итогам года, по результатам исполнения бюджета 2017 года — будет эта сумма увеличена, либо она останется без изменений, либо какая-то другая корректировка будет. Это будет понятно, когда начнется бюджетный процесс по 2018 году», — уточнил Ермак.

Напомним, что в начале апреля врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов подписал постановление, в котором были уточнены параметры финансирования госпрограммы «Туризм». Согласно этому документу, региональный бюджет в 2018 году сократит расходы на поддержку отрасли на 25% относительно текущего года.

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