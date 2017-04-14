Около 437 килограммов продуктов из Турции уничтожили в Краснодаре

В списке — томаты и кабачки, на которые отсутствовали сопроводительные документы. Также специально проведенная экспертиза выявила в продуктах карантинный для России объект — западный цветочный (калифорнийский) трипс.

Зараженную продукцию изъяли в ходе рейдовых мероприятий в местах хранения и мелкооптовой торговли плодоовощной продукции в городе, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.