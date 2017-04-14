Роспотребнадзор: Половина табачных лавок Татарстана работает с нарушениями

В 58,4 процента случаев были выявлены нарушения. За минувший квартал на предпринимателей, реализующих табачную продукцию, наложено штрафов на 899 тысяч 600 рублей.

Чаще всего выявлялись нарушения требований к знаку о запрете курения и выделению мест для курения (статья 6.25 КоАП РФ), а также ограничений и запретов в сфере торговли табачными изделиями (статья 14.53 КоАП РФ), отмечает пресс-служба ведомства.