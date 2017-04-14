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17:05 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

4 детских сада и 2 школы построят в Музыкальном микрорайоне Краснодара

Краснодар, 14 апреля, KrasnodarMedia. Власти Краснодара в ответ на многочисленные просьбы жителей Музыкального микрорайона выделили участки под строительство школ и детских садов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

Ранее Вениамин Кондратьев распорядился использовать свободные участки в проблемном районе города для строительства школ, детских садов и больниц.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел личный прием граждан, среди рассматриваемых вопросов были обращения жителей «Музыкального» микрорайона Краснодара, касающиеся строительства в нем школ и детских садов. Прием прошел в режиме видеоконференции, в нем принял участие глава города Евгений Первышов.

Глава региона поинтересовался у мэра Краснодара, где в «Музыкальном» планируется строить новые образовательные учреждения.

— Решением проблем «Музыкального» занимаюсь третий месяц. Несколько площадок для создания школ и детских садов уже определены. Есть территории, где будут построены две школы. Первая — на земельном массиве площадью 2 га по ул. Российской, 267, за счет средств компании-застройщика с последующим выкупом. Она рассчитана на 1200 мест. Инвестор сам вышел с инициативой, ему уже выдан градостроительный план земельного участка. Рассчитываю, что будет оперативно подготовлена проектно-сметная документация и до 1 августа пройдена экспертиза, — сказал Евгений Первышов.

Кроме того, по словам Евгения Первышова, под строительство двух детских садов зарезервированы земельные участки в районе переулка Тополькового. Также участки под ещё два детских сада предусмотрены в строящемся жилом массиве в районе ул. им. Петра Метальникова, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Напомним, ранее ИА KrasnodarMedia сообщало, что в «Музыкальном» микрорайоне Краснодара сложилась катастрофичная ситуация со школами, садиками и больницами. При этом по самым скромным подсчетам здесь проживают около 35 тысяч человек.

Со своими проблемами горожане не раз выходили с жалобами на власть предержащих. Однако, повышенное внимание к проблемам микрорайона власти города стали проявлять после резонансного пожара в доме по улице Прокофьева 15 февраля 2017 года, в результате которого погиб один человек и пострадали 49 квартир.

25 февраля 2017 года в микрорайоне прошли выездные приемы заместителей главы Краснодара. Чиновники встретились с местными жителями, чтобы предметно обсудить проблемы района, «сверить позиции» и расставить приоритеты в предстоящей работе по приведению в порядок «Музыкального». Среди поднимаемых жителями тем были вопросы озеленения, комплексного благоустройства, строительства дорог и объектов инженерной инфраструктуры.

Однако власти Краснодара отдали последний в районе участок муниципальной земли частнику под строительство многоэтажного дома, вместо выделения земли для возведения детского сада на 350 мест.

Не менее «аховая» ситуация в микрорайоне с медицинским обслуживанием — 3,5 тысячи детей Музыкального района обслуживают два врача педиатра. К кому из чиновников, и в какие двери стучаться — жители Музыкального района, прошедшие все круги чиновничьей волокиты и отписок, уже не знают.

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