Ростовская область выкупила имущественный комплекс ФК «Ростов»

Региону теперь принадлежит весь стадион «Олимп-2» — трибуны, поле и клубная база. В стадии оформления купли-продажи находится тренировочное поле с искусственным покрытием.

«Мы приняли решение и в 2016 и 2017 годах выкупили в собственность Ростовской области имущественный комплекс. Речь идет о части западной трибуны, которая принадлежала футбольному клубу, — таким образом, весь стадион, все четыре трибуны и футбольное поле, на сегодняшний день находится в собственности региона. В 2017 году мы приобрели базу команды, где проживают футболисты и персонал», — цитирует ТАСС вице-губернатора Ростовской области, куратора клуба Игоря Гуськова.

По словам Гуськова, такие действия решили несколько проблем: деньги от продажи имущества «Ростова» поступили в доходную часть клуба, власти региона сохранили комплекс и сняли с него залоги, минимизировав риски выкупа другими инвесторами. Вице-губернатор отметил, что на земельном участке клуб оплачивал налоги на землю и на имущество, но сейчас этого нет и расходы «Ростова» уменьшились.

Как сообщали Юга.ру, ранее правительство Ростовской области, которое является основным акционером футбольного клуба, заявило о готовности продать клуб за символическую сумму, если появится серьезный покупатель.