«Крымавтотранс» запустил на праздники 25 дополнительных рейсов

«Дополнительные рейсы открыты в направлении Керчи, Красноперекопска, Армянска, Белогорска, Судака, Феодосии, Евпатории, Джанкоя, села Золотое поле и поселков Нижнегорский и Советский», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что запуск рейсов осуществлен для улучшения транспортной доступности, а также удобства жителей и гостей Крыма на период Пасхальных праздников.

Вместе с тем, в Минтрансе отметили, что количество рейсов «будет расти, так как перевозчики Крыма продолжают дополнять маршруты автобусами».