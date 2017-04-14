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14:00 (мск), источник: РИА Крым

«Крымавтотранс» запустил на праздники 25 дополнительных рейсов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости (Крым). ГУП «Крымавтотранс» запустило 25 дополнительных рейсов 14—16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РК.

Источник: РИА "Новости"

«Дополнительные рейсы открыты в направлении Керчи, Красноперекопска, Армянска, Белогорска, Судака, Феодосии, Евпатории, Джанкоя, села Золотое поле и поселков Нижнегорский и Советский», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что запуск рейсов осуществлен для улучшения транспортной доступности, а также удобства жителей и гостей Крыма на период Пасхальных праздников.

Вместе с тем, в Минтрансе отметили, что количество рейсов «будет расти, так как перевозчики Крыма продолжают дополнять маршруты автобусами».

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