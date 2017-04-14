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17:19 (мск), источник: Новая Кубань

На кубанских прилавках появятся сыры с плесенью собственного производства

Завод в Ленинградском районе будет изготавливать бри, камамбер, с белой плесенью и баварский голубой сыр с белой плесневой корочкой.

Краснодар. 14 апр. — Новая Кубань. Вице-губернатор Андрей Коробка проинспектировал новый завод в х. Коржи перед его открытием.

На Кубани активно реализуется программа импортозамещения. Производители осваивают новые технологии. Открытие завода элитных сыров выгодно для региона после введения санкций. Продукция, явно будет востребована кубанцами, которые изрядно скучают по импортным деликатесным сырам.

— Нам важно сейчас отработать технологию производства, чтобы в итоге получать высококачественный и конкурентоспособный продукт, — цитирует пресс-служба администрации генерального директора предприятия Александра Бурьяна.

Элитные сыры теперь уже собственного производства вот-вот появятся на кубанских прилавках. На заводе идёт аттестация лаборатории и сертификация продукции.

Планы администрации Краснодарского края грандиозны:

— Если в каждом муниципалитете будут пусть небольшие перерабатывающие предприятия, но с замкнутым циклом производства, тогда мы сможем обеспечивать не только Краснодарский край, но и другие регионы страны качественной, натуральной продукцией, — сказал вице-губернатор Андрей Коробка.

Элитные сыры, произведенные в Ленинградском районе, будут поставлять в торговые сети юга России и в Москву.

Следует отметить, что завод в х. Коржи появился благодаря реализации инвестиционного проекта. Партнера нашли на Форуме в Сочи в 2016 году. Им является ООО «РЕНАРД». В строительство и закупку оборудования было вложено 129,4 млн рублей. Завод будет выпускать 153 тонны элитного сыра в год.

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