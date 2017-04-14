Заячий остров в Челябинске снова планируют застроить
В Челябинске в ближайшее время снова возобновится общественное обсуждение проекта по созданию
В Челябинске в ближайшее время снова возобновится общественное обсуждение проекта по созданию
По его словам, предполагается частично восстановить пляж, который существовал на острове в 80-е годы, а также создать там общественное пространство с
Владельцы территории — компания «Вектор-П». Ранее 5,4 гектара острова выкупил директор организации,
Между тем, территория Заячьего острова действительно депрессивная — ежегодно там происходят убийства, изнасилования, драки. Люди боятся проходить по острову в темное время суток. Территория неухоженная, заброшенная, притягивает деклассированные элементы. Рожков, чей проект отвергли на слушаниях, обиделся на депутатов, добавив, что город никогда не найдет деньги на восстановление этой территории и превращение ее в рекреационную.