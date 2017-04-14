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14:04 (мск), источник: Uralpress.ru

Заячий остров в Челябинске снова планируют застроить

В Челябинске в ближайшее время снова возобновится общественное обсуждение проекта по созданию торгово-развлекательной зоны на Заячьем острове, рассказал в пятницу, 14 апреля, главный архитектор Челябинска Николай Ющенко.

По его словам, предполагается частично восстановить пляж, который существовал на острове в 80-е годы, а также создать там общественное пространство с торгово-развлекательными элементами. «Окончательный проект мы еще не видели, но скоро вынесем его на обсуждение», — заверил Ющенко.

Владельцы территории — компания «Вектор-П». Ранее 5,4 гектара острова выкупил директор организации, экс-депутат из Екатеринбурга Андрей Рожков, который совместно с архитекторами разработал концепцию застройки острова — он предлагал создать так называемый элемент Устойчивого города: рекреационно-деловую зону, позволяющую оживить депрессивный район. Проект Рожкова отвергли депутаты на публичных слушанияхв феврале 2015 года. Парламентариев и чиновников поддержала часть местных жителей, которые выступили против сноса кустарников и деревьев, высаженных на острове, а также против стройки нового ТРК, поскольку уже существующий напротив ТК «Ленинградский» не пользуются популярностью ни у жителей, ни у бизнеса.

Между тем, территория Заячьего острова действительно депрессивная — ежегодно там происходят убийства, изнасилования, драки. Люди боятся проходить по острову в темное время суток. Территория неухоженная, заброшенная, притягивает деклассированные элементы. Рожков, чей проект отвергли на слушаниях, обиделся на депутатов, добавив, что город никогда не найдет деньги на восстановление этой территории и превращение ее в рекреационную.

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