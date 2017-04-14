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14:17 (мск), источник: Nakanune.ru

Транспортная реформа в Екатеринбурге «подорожала» на 64 миллиона рублей

Транспортная реформа в Екатеринбурге подорожала на 64 млн руб. Изменения в соответствующее постановление уже внесены, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, изменения были внесены в постановление об утверждении муниципальной программы «Развитие системы общественного транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения в муниципальном образовании “город Екатеринбург” на 2017 — 2021 годы» «в целях рационального использования бюджетных средств». Документ подписан главой администрации города Александром Якобом.

Согласно им, общий объем финансирования программы увеличился до 6 млрд 498 млн 782 тыс. руб. Ранее эта сумма составляла 6 млрд 498 млн 700 тыс. руб.

Известно, что из бюджета Екатеринбурга будет выделено более 5,5 млрд руб., из бюджета Свердловской области — 877,5 млрд руб., из федерального бюджета — 83,8 млн руб. Ранее Федерация не участвовала в финансировании программы.

Напомним, что реализацию транспортной реформы перенесли на 2019 год.

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