Транспортная реформа в Екатеринбурге «подорожала» на 64 миллиона рублей

В частности, изменения были внесены в постановление об утверждении муниципальной программы «Развитие системы общественного транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения в муниципальном образовании “город Екатеринбург” на 2017 — 2021 годы» «в целях рационального использования бюджетных средств». Документ подписан главой администрации города Александром Якобом.

Согласно им, общий объем финансирования программы увеличился до 6 млрд 498 млн 782 тыс. руб. Ранее эта сумма составляла 6 млрд 498 млн 700 тыс. руб.

Известно, что из бюджета Екатеринбурга будет выделено более 5,5 млрд руб., из бюджета Свердловской области — 877,5 млрд руб., из федерального бюджета — 83,8 млн руб. Ранее Федерация не участвовала в финансировании программы.

Напомним, что реализацию транспортной реформы перенесли на 2019 год.