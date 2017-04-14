УФАС не нашло нарушений в конкурсе на рекультивацию свалки в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 14 апреля, РИА ФедералПресс. Челябинское УФАС признало незаконными жалобы на конкурс по разработке проекта рекультивации территории городской свалки.
ЧЕЛЯБИНСК, 14 апреля, РИА ФедералПресс. Челябинское УФАС признало незаконными жалобы на конкурс по разработке проекта рекультивации территории городской свалки.
Как сообщили «ФедералПресс» в
Согласно жалобам, их не устроила необходимость подтвердить свой опыт в выполнении государственных и муниципальных контрактов по аналогичным работам на сумму 8,4 млн рублей. «Челябинское УФАС России установило, что согласно конкурсной документации подтверждением такого опыта могли являться и коммерческие договоры, — отметили в ведомстве. — Таким правом воспользовались многие участники, в том числе и обратившееся с жалобой ООО “Земля”, также участвовавшее в конкурсе».
Всего на участие в конкурсе было подано десять заявок, три из которых отклонили. Победителем признано ООО «ДонПроект» (Ростов-на-Дону) с предложением выполнить работы за 21 млн рублей. ООО «Земля» (Магнитогорск) по итогам оценки конкурсной комиссией поданных заявок заняло 3 место.