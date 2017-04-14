УФАС не нашло нарушений в конкурсе на рекультивацию свалки в Челябинске

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УФАС по Челябинской области, пожаловались на ограничение конкуренции ООО «Народный фронт «За Россию» в Челябинской области и ООО «Земля».

Согласно жалобам, их не устроила необходимость подтвердить свой опыт в выполнении государственных и муниципальных контрактов по аналогичным работам на сумму 8,4 млн рублей. «Челябинское УФАС России установило, что согласно конкурсной документации подтверждением такого опыта могли являться и коммерческие договоры, — отметили в ведомстве. — Таким правом воспользовались многие участники, в том числе и обратившееся с жалобой ООО “Земля”, также участвовавшее в конкурсе».

Всего на участие в конкурсе было подано десять заявок, три из которых отклонили. Победителем признано ООО «ДонПроект» (Ростов-на-Дону) с предложением выполнить работы за 21 млн рублей. ООО «Земля» (Магнитогорск) по итогам оценки конкурсной комиссией поданных заявок заняло 3 место.