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15:21 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже определили потенциальных покупателей «Горэлектросети»

Свои заявки подали четыре организации.

В пятницу, 14 апреля, завершился прием заявок на участие в конкурсе по продаже имущества МУП «ВГЭС». Претендентами на покупку муниципального имущества стали ПАО «МРСК Центра», АО «ЭнергоИнвест» (Санкт-Петербург), ООО «Электро Экспресс» (Воронежская область) и АО «Городская Энергетическая Система» (Москва).

Теперь комиссия из представителей МУП и мэрии проверят документы, оценят по балльной системе заявки и определят победителя. Компания, набравшая больше всего баллов, получит подстанции, оборудование и сооружения, а также обязанность поддерживать работу предприятия и выполнять обязательства по обеспечению электричеством потребителей. Кроме того, новый владелец в ближайшие пару лет обязан инвестировать в предприятие почти 1,5 млрд рублей.

Стартовая стоимость активов «Горэлектросети» была оценена мэрией в 1,74 млрд рублей. В конце 2016 года была заявлена меньшая сумма — 1,58 млрд рублей, которую определил независимый оценщик ООО «Аппрадэкс» по заказу администрации Воронежа. Таким образом, на продаже имущества мэрии удастся выручить как минимум на 160 млн рублей больше, чем планировалось ранее.

Администрация недавно внесла в конкурсную документацию изменения, согласно которым форма подачи предложений претендентов стала закрытой. Положительной стороной этого можно считать возможность получить цену за реализуемое имущество выше минимальной.

В то же время другие изменения снизили шансы энергокомпаний региона на победу в конкурсе. К примеру, среди критериев оценки заявок на участие максимальные 10 баллов за квалификацию персонала смогут получить лишь те компании, у которых более 700 сотрудников, работа в сфере превышает 10 лет, а годовая выручка за передачу электроэнергии — не меньше 1,5 млрд рублей.

По оценкам экспертов, в указанные рамки вписывается ПАО «МРСК Центра», которую считают основным претендентом на имущество «ВГЭС». Эта компания заявляла о своей заинтересованности в воронежской горсети в рамках политики консолидации активов по всей стране. И, тем не менее, впервые за время продажи «ВГЭС», то есть с 2008 года, заявилась на конкурс.

Отметим, что в последнее время на федеральном уровне все чаще говорят о том, что формирование конкуренции должно стать приоритетным направлением государственной политики. ФАС России даже подготовила Национальный план по развитию конкуренции с перечнем отраслей экономики, в который вошла и электроэнергетика. В документе также сформулирован запрет на приобретение муниципального имущества госкомпаниями, такими как, например, «МРСК Центра» (дочка ПАО «Россети»). В настоящее время план находится на рассмотрении в Правительстве России.

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