С начала года в Самаре демонтировано 50 объектов потребительского рынка

В Самаре с начала апреля 2017 года в результате взаимодействия с владельцами незаконных объектов потребительского рынка было демонтировано и вывезено 28 киосков с резонансных мест осуществления незаконной торговли, сообщает администрация областного центра.

Это 27 ларьков находившихся возле дома № 34 по улице XXII партсъезда (магазин «Кристалл»), и один, который был расположен около ТЦ «Муравейник».

Также досрочно расторгаются договоры аренды земли с владельцами тех торговых точек, которые попадают в зону реконструкции автомобильных дорог. Например, с ремонтом улицы Ново-Садовой было прекращено право пользования землей под павильоном быстрого питания «Бистро» в Октябрьском районе. Собственник самостоятельно демонтирован и вывез конструкцию. Территория приведена в первоначальное состояние.

В рамках благоустройства гостевых маршрутов на перекрестке улиц Авроры и Аэродромной был демонтирован павильон «1000 мелочей». В Железнодорожном районе на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Дачной была ликвидирована будка охраны автостоянки.

Способствуют благоустройству территории и активное участие граждан. Так, по просьбам жителей собственник объекта, расположенного во дворе одного из домов по улице Красноармейской, самостоятельно вывез павильон с территории общего пользования.

С начала года в Самаре демонтировано и вывезено порядка 50 объектов потребительского рынка. Работа в этом направлении продолжается.