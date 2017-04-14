Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
В РФ запретили изобретение россиянина, популярное во всем мире
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
В КНДР празднуют юбилей «солнца нации» Ким Ир Сена США допускают, что в связи с праздником состоится испытание баллистической ракеты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Семья выпавшего из окна актёра обратилась к Бондарчуку - СМИ
Психиатры и неврологи обследуют Шурыгину - СМИ
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Глава Пентагона рассказал, почему война с Россией невозможна
«Шута» Джонсона критикуют за отказ ехать к Путину
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
14:34 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Уфалейникель» оставил без работы 1800 человек

А податься им некуда.

Градообразующее предприятие «Уфалейникель» (входит в «Русникель») продолжает сокращать персонал. По данным на 13 апреля уволены 1548 работников, на очереди еще 267 человек. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области.

В штате оставлено порядка 300 сотрудников: те, кто будет консервировать цеха, и декретницы.

«1021 человек из числа уволенных обратился в службу занятости. Мы стараемся искать возможности для их трудоустройства, провели мини-ярмарку, но вакансий в Верхнем Уфалее мало», — отметили в управлении.

Дирекция завода предупредила о массовом сокращении штата в марте 2017 года. С 1 апреля производство остановлено на неопределенный срок — низкие цены на сырье парализовали никелевую отрасль.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Уфалейникель" оставил без работы 1800 человек
Эрнст: Самойлова будет участвовать в «Евровидении» в 2018 году
Афганистан рассказал о потерях ИГ после применения авиабомбы США
МИД прокомментировал выступление Сафронкова в ООН
Анкара рассматривает закупку российских С-400
ГД приняла закон об оформлении больничных в электронном виде
В России агентства S&P, Moody’s и Fitch стали филиалами
Под Омском поезд столкнулся со школьным автобусом, есть жертвы
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом После звездной премьеры фильма «Яна+Янко» телеведущая призналась, что была близка к нервному срыву
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Банки Санкт-Петербурга снизили ставки по ипотеке
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь