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15:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский авиазавод получит 118 млн рублей на доработку Ил-96−300

Специалисты ВАСО модернизируют навигационные системы самолета.

Воронежский авиазавод получит более 118,6 млн рублей на модификацию самолета Ил-96−300. Сделку одобрил совет директоров Авиационного комплекса имени Ильюшина, сообщило информагентство «Прайм Раскрытие» во вторник, 11 апреля.

Работы связаны с заменой комплекса бортовых траекторных изменений, установкой навигационных систем. Доработки повысят безопасность полетов при выполнении литерных (особо важных) рейсов.

Контекст

Воронежский авиазавод производит дальнемагистральные самолеты Ил-96−300, Ил-96−400Т, Ан-148, комплектующие для среднемагистральных Airbus A320, отдельные агрегаты для ближнемагистральных SSJ 100. Специалисты ВАСО проводят и модернизацию самолетов — до конца 2017 года авиазавод завершит ремонт Ил-96−300 для Кубы.

«Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» (ОАО «Ил») стал управляющей компанией для воронежского авиазавода (ВАСО) в январе 2017 года.

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