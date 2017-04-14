Воронежский авиазавод получит 118 млн рублей на доработку Ил-96−300

Воронежский авиазавод получит более 118,6 млн рублей на модификацию самолета Ил-96−300. Сделку одобрил совет директоров Авиационного комплекса имени Ильюшина, сообщило информагентство «Прайм Раскрытие» во вторник, 11 апреля.

Работы связаны с заменой комплекса бортовых траекторных изменений, установкой навигационных систем. Доработки повысят безопасность полетов при выполнении литерных (особо важных) рейсов.

Контекст

Воронежский авиазавод производит дальнемагистральные самолеты Ил-96−300, Ил-96−400Т, Ан-148, комплектующие для среднемагистральных Airbus A320, отдельные агрегаты для ближнемагистральных SSJ 100. Специалисты ВАСО проводят и модернизацию самолетов — до конца 2017 года авиазавод завершит ремонт Ил-96−300 для Кубы.

«Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» (ОАО «Ил») стал управляющей компанией для воронежского авиазавода (ВАСО) в январе 2017 года.