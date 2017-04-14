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15:37 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Доллар и евро на торгах 14 апреля подешевели, российский рубль подорожал

Доллар и евро на торгах 14 апреля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Доллар подешевел на Br0,0048 до Br1,8817 (13 апреля — Br1,8865 за $1).

Курс евро снизился на Br0,011 и составляет Br1,9977 (13 апреля — Br2,0087 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0121 до Br3,3445 за 100 российских рублей (13 апреля — Br3,3324 за 100 российских рублей).

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