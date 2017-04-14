Россия увеличивает объемы поставок нефти в Беларусь

Подписаны индикативный баланс на поставку в нашу страну 24 млн тонн нефти в 2017 году, а также график прокачки черного золота на второй квартал нынешнего года.

В первом полугодии российская сторона поставит в Беларусь весь запрошенный объем нефти, — уточнили в концерне Белнефтехим.

13 апреля Беларусь и Россия подписали пакет из четырех документов, касающийся поставок энергоносителей. В частности, подписан протокол о внесении изменений в соглашение 2011 года между правительствами двух стран о порядке формирования тарифов при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по белорусским газопроводам.

По словам заместителя премьер-министра Беларуси Владимира Семашко, договоренности по поставкам нефти в объеме 24 тонн ежегодно рассчитаны до 2024 года включительно. Вице-премьер России Аркадий Дворкович уточнил, что из 24 млн тонн нефти 18 млн тонн будут перерабатываться в Беларуси, а остаток будет идти на экспорт.

Подготовил Вадим Шундалов.