Россия увеличивает объемы поставок нефти в Беларусь
Начиная с пятницы, 14 апреля, Россия начала наращивать объемы поставок нефти в Беларусь, информирует БЕЛТА.
Начиная с пятницы, 14 апреля, Россия начала наращивать объемы поставок нефти в Беларусь, информирует БЕЛТА.
Подписаны индикативный баланс на поставку в нашу страну 24 млн тонн нефти в 2017 году, а также график прокачки черного золота на второй квартал нынешнего года.
В первом полугодии российская сторона поставит в Беларусь весь запрошенный объем нефти, — уточнили в концерне Белнефтехим.
13 апреля Беларусь и Россия подписали пакет из четырех документов, касающийся поставок энергоносителей. В частности, подписан протокол о внесении изменений в соглашение 2011 года между правительствами двух стран о порядке формирования тарифов при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по белорусским газопроводам.
По словам заместителя
Подготовил Вадим Шундалов.