15 апреля в Казани вводится ограничение для большегрузов

Это связано с тем, что весной дорожное покрытие становится более уязвимым и разрушается быстрее. Движение тяжеловесной техники будет разрешено при оформлении платного разрешения. Таким образом, водители будут возмещать ущерб, наносимый грузовиками дорогам.

Список мест дислокации круглосуточных временных и передвижных постов для контроля за соблюдением временного ограничения движения:

— Контрольный пункт полиции «Лаишево» по Оренбургскому тракту.

— Контрольный пункт полиции «Закат» по Горьковскому шоссе.

— Въезд в Казань по Мамадышскому тракта.

— Перекресток Оренбургского тракта и Фермского шоссе.

— Въезд в Казань со стороны ул. Тэцевская.

— Въезд в Казань со стороны Арска по Сибирскому тракту.

— Въезд в Казань со стороны жилого массива Аракчино по ул. Боевая.

— Передвижной пост на территории Вахитовского, Приволжского и Советского районов Казани (улицы Магистральная, Тихорецкая, Меховщиков, Портовая, Ново-Давликеевская, Кул Гали, Оренбургский тракт, Центральная (жилой массив Салмачи), Авангардная, Дубравная, проспект Победы, улицы Мамадышский тракт, Мира, Дорожная).