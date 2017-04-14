15 апреля в Казани вводится ограничение для большегрузов
Ограничение для большегрузов в Казани вводится с 15 апреля, сообщает
Ограничение для большегрузов в Казани вводится с 15 апреля, сообщает
Это связано с тем, что весной дорожное покрытие становится более уязвимым и разрушается быстрее. Движение тяжеловесной техники будет разрешено при оформлении платного разрешения. Таким образом, водители будут возмещать ущерб, наносимый грузовиками дорогам.
Список мест дислокации круглосуточных временных и передвижных постов для контроля за соблюдением временного ограничения движения:
— Контрольный пункт полиции «Лаишево» по Оренбургскому тракту.
— Контрольный пункт полиции «Закат» по Горьковскому шоссе.
— Въезд в Казань по Мамадышскому тракта.
— Перекресток Оренбургского тракта и Фермского шоссе.
— Въезд в Казань со стороны ул. Тэцевская.
— Въезд в Казань со стороны Арска по Сибирскому тракту.
— Въезд в Казань со стороны жилого массива Аракчино по ул. Боевая.
— Передвижной пост на территории Вахитовского, Приволжского и Советского районов Казани (улицы Магистральная, Тихорецкая, Меховщиков, Портовая,
— Передвижной пост на территории Кировского, Московского, Авиастроительного и