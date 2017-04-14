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15:29 (мск), источник: Newtimes.kz

В Астане на торги выставили отель за 12,8 млрд тенге

На сайте единой электронной торговой площадки по реализации арестованного имущества на торги выставлена столичная гостиница King Hotel Astana общей площадью 30, 9 тыс квадратных метров, расположенная на улице Валиханова, передает krisha.kz.

Источник: Newtimes.kz

На сайте единой электронной торговой площадки по реализации арестованного имущества на торги выставлена столичная гостиница King Hotel Astana общей площадью 30, 9 тыс квадратных метров, расположенная на улице Валиханова, передает krisha.kz.

Торги по английскому методу (на повышение цены) пройдут 21 апреля в 10:00. Стартовая цена свыше 12,8 млрд тенге. Минимальный шаг — 385, 8 млн тенге. Гарантийный взнос — 643 млн тенге.

Лот реализует коллекторская организация JA Collection company. В качестве должника указана компания ТОО «ABС Investments Holding».

Объект сдали в эксплуатацию восемь лет назад. Всего здесь 289 номеров и 165 апартаментов, 4 конференц-зала. Как ответили в самом отеле, заведение работает в штатном режиме и продолжает принимать постояльцев.

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