Администрация Перми потратит 1,3 млн руб. на снос обрушившегося дома на ул. Нефтяников

Напомним, двухэтажный блочный дом обрушился 5 марта этого года. Так как дом долго не эксплуатировался, пострадавших из-за обрушения не было.

Максимальная сумма контракта составила 1,3 млн руб. Помимо разборки здания методом обрушения подрядчик должен будет очистить территорию дома от строительного лома, вывезти весь мусор и уплотнить грунт на месте демонтажа здания.

