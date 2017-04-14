В Башкирии назвали Топ-5 лучших и худших районов по взносам за капремонт

Собираемость взносов за капремонт в январе-марте этого года составила в среднем 90,6 процента.

В пятерке лучших находятся несколько районов и городов республики, где собираемость платежей составляет не менее 95 процентов.

В лидерах — Татышлинский район с показателем 105,8 процента. На втором месте — Архангельский район (104,5 процента). Замыкает тройку лучших в республике Гафурийский район (100,8 процента).

В Топ-5 также вошли Межгорье (96,3 процента) и Салават (96,1 процента).

Как отметили в пресс-службе Регионального оператора, в 47 городах и районах Башкортостана уровень сборов на проведение капремонта в многоквартирных домах превышает 80 процентов. Столица республики в этом списке находится в «зеленой зоне» — на 32 месте (87,7 процента).

9 муниципалитетов вошли в так называемую «красную зону». В пятерке аутсайдеров жители Балтачевского (65,1 процента), Зилаирского (67,6), Иглинского (69,3), Благоварского (71,8) и Кугарчинского (72,4 процента) районов.

По сравнению с 2016 годом собираемость взносов за капремонт среди районов-аутсайдеров стала выше. Год назад этот показатель равнялся в регионе 50−55 процентам.

С должниками Региональный оператор проводит большую работу по принудительному взысканию долгов. Так, только за первые три месяца текущего года взыскано около 5,8 млн рублей.

Региональный оператор напоминает, что от уровня сборов напрямую зависят объемы и темпы капремонта, и призывает собственников многоквартирных домов своевременно оплачивать взносы на капитальный ремонт.