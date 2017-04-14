Шесть новых жилых высоток построят в Ленинском районе

Мэрия утвердила изменения в проект планировки территорий в границах улиц Гончарова, Сухопутная и бульвара Заречный. На участке площадью 600 квадратных метров предполагается строительство 10-этажных жилых домов с включением 12-этажной секции. На улице Усиевича предполагается возведение 16-этажек. Проект включает в себя шесть строений, здесь же запланированы автостоянки на 478 машиномест.