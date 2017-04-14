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15:52 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Шесть новых жилых высоток построят в Ленинском районе

Комплекс жилых высоток появится в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщают журналисты радио «Вести FM».

Мэрия утвердила изменения в проект планировки территорий в границах улиц Гончарова, Сухопутная и бульвара Заречный. На участке площадью 600 квадратных метров предполагается строительство 10-этажных жилых домов с включением 12-этажной секции. На улице Усиевича предполагается возведение 16-этажек. Проект включает в себя шесть строений, здесь же запланированы автостоянки на 478 машиномест.

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