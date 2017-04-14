Кобяков отмечает положительный тренд в экономике Беларуси

14 апреля, Волковыск /Корр. БЕЛТА/. В экономике Беларуси отмечается положительный тренд. Об этом сегодня во время рабочей поездки по Гродненской области заявил журналистам премьер-министр Андрей Кобяков, передает корреспондент БЕЛТА.

«Целый ряд показателей по итогам первого квартала 2017 года показывает, что в экономике происходят положительные изменения, — отметил Андрей Кобяков. — Эти показатели складываются из конкретных ручейков, в том числе тех предприятий, которые мы сегодня посещаем». Он подчеркнул, что во время поездки обращал внимание прежде всего на финансовое состояние предприятий.

«Сегодняшняя поездка вселяет определенный оптимизм. Да, есть проблемы, над которыми мы будем работать, но в целом, я считаю, экономика становится на положительный тренд, который в ближайшее время будет еще более серьезно обозначен», — заявил премьер-министр.

Финансовое состояние предприятий переработки не вызывает сомнений. «ОАО “Беллакт” и ОАО “Волковысский мясокомбинат” были и остаются флагманами переработки. Они продолжают заниматься модернизацией. Это лишний раз подтверждает, что при нормальном управлении, несмотря на возникающие проблемы, всегда можно принимать эффективные решения, которые позволяют предприятиям нормально работать и развиваться», — подчеркнул Андрей Кобяков.