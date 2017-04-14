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15:32 (мск), источник: БЕЛТА

Кобяков отмечает положительный тренд в экономике Беларуси

«Целый ряд показателей по итогам первого квартала 2017 года показывает, что в экономике происходят положительные изменения, — отметил Андрей Кобяков.

Источник: БЕЛТА

14 апреля, Волковыск /Корр. БЕЛТА/. В экономике Беларуси отмечается положительный тренд. Об этом сегодня во время рабочей поездки по Гродненской области заявил журналистам премьер-министр Андрей Кобяков, передает корреспондент БЕЛТА.

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«Целый ряд показателей по итогам первого квартала 2017 года показывает, что в экономике происходят положительные изменения, — отметил Андрей Кобяков. — Эти показатели складываются из конкретных ручейков, в том числе тех предприятий, которые мы сегодня посещаем». Он подчеркнул, что во время поездки обращал внимание прежде всего на финансовое состояние предприятий.

«Сегодняшняя поездка вселяет определенный оптимизм. Да, есть проблемы, над которыми мы будем работать, но в целом, я считаю, экономика становится на положительный тренд, который в ближайшее время будет еще более серьезно обозначен», — заявил премьер-министр.

Финансовое состояние предприятий переработки не вызывает сомнений. «ОАО “Беллакт” и ОАО “Волковысский мясокомбинат” были и остаются флагманами переработки. Они продолжают заниматься модернизацией. Это лишний раз подтверждает, что при нормальном управлении, несмотря на возникающие проблемы, всегда можно принимать эффективные решения, которые позволяют предприятиям нормально работать и развиваться», — подчеркнул Андрей Кобяков.

Он ознакомился с ходом весенних полевых работ в Гродненской области. На примере фруктового сада КСУП «Неверовичи» Волковысского района рассмотрен вопрос о развитии плодоводства в регионе. Андрей Кобяков также посетил ОАО «Красносельскстройматериалы». Кроме того, премьер-министру рассказали о мерах по увеличению экспорта товаров и диверсификации рынков сбыта в ОАО «Беллакт». В ОАО «Волковысский мясокомбинат» обсуждались результаты работы по техническому переоснащению.

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