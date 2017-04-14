Краснодар получит 1,5 млрд рублей на строительство социальной инфраструктуры

Средства будут выделены из бюджета Краснодарского края согласно постановлению главы региона от 5 апреля 2017 г. № 236 в рамках реализации проектов по развитию территорий, намеченных в рамках государственной программы региона «Комплексное и устойчивое развитие Кубани в сфере строительства и архитектуры». Кроме Краснодара, деньги получат Новороссийск, Сочи и Славянский район.

«В 2017 г. общая сумма субсидий на эти цели составит около 2,45 млрд. рублей. Основная часть этой суммы (более 1,5 млрд рублей) предназначается краевому центру», — передает АПИ «Гарант».

Постановление вступает в силу со дня его подписания.