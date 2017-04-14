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16:07 (мск), источник: ЮГА.ру

Краснодар получит 1,5 млрд рублей на строительство социальной инфраструктуры

Краснодару предоставят 1,5 млрд рублей на строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры.

Средства будут выделены из бюджета Краснодарского края согласно постановлению главы региона от 5 апреля 2017 г. № 236 в рамках реализации проектов по развитию территорий, намеченных в рамках государственной программы региона «Комплексное и устойчивое развитие Кубани в сфере строительства и архитектуры». Кроме Краснодара, деньги получат Новороссийск, Сочи и Славянский район.

«В 2017 г. общая сумма субсидий на эти цели составит около 2,45 млрд. рублей. Основная часть этой суммы (более 1,5 млрд рублей) предназначается краевому центру», — передает АПИ «Гарант».

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

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