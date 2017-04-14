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17:08 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Россия подписала контракт с Boeing на пять мест для космических туристов

РКК «Энергия» подписала с американской корпорацией Boeing контракт на пять мест для полетов космических туристов к МКС.

Источник: Reuters

«С Boeing мы уже реализовали сделку по расширению космического туризма. На сегодняшний день у нас подписан контракт, где мы продаем, в итоге, первые пять мест», — приводит «РИА Новости» сообщение гендиректора РКК Владимира Солнцева. Сумма сделки не уточняется.

Также господин Солнцев предложил превратить в «космическую гостиницу» летающие на орбите модули Международной космической станции (МКС).

«Стоит тема расширения российского сегмента, а точнее замены. У нас блоки ФГБ, “Заря” летают уже по 25 лет, они вышли за ресурсы, и использовать их для проведения серьезной научной работы все менее целесообразно. Почему бы не трансформировать в космическую гостиницу, условно говоря — сказал он.

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Как сообщал «Ъ», Счетная палата США (GAO) призвала Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассмотреть вариант закупки дополнительных мест на российских космических кораблях «Союз». В заявлении GAO говорится, что важно обеспечить «бесперебойное присутствие» США на МКС после 2018 года. По данным американской Счетной палаты, NASA заключило контракты на доставку астронавтов к МКС с SpaceX и Boeing. Такие рекомендации связаны с опасениями, что отправка частного американского пилотируемого корабля Crew Dragon будет задержана.

Ранее NASA заявило, что откажется от услуг России при доставке астронавтов на МКС. Американское космическое агентство не планирует продлевать контракт с «Роскосмосом». Об этом заявил замглавы NASA Уильям Герстенмайер. Текущее соглашение действует до 2018 года. В дальнейшем США намерены использовать собственный корабль. Сейчас российские «Союзы» — единственные аппараты, которые доставляют людей на орбиту.

Напомним, По оценкам экспертов, отправка одного человека на «Союзе» на МКС стоит не менее $50 млн. Таким образом, Россия получает около $270 млн в год за доставку астронавтов NASA.

Комментарии
4
Аристарх Лохов
сегодня эти туристы отчитались о доходах за 2016 год...
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Андрей Гончаров
Хм...Прикольно.
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Tavovic
Вокруг Земли в падлу летать , космотуристы за такое бабло должны хотя-бы на два световых дня свалить и обратно , чтобы прочувствовать КОСМОС)))
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