Где в Молдове найти работу с зарплатой свыше 1500 долларов

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Оказывается, и в Молдове можно найти работу с зарплатой, которая превышает 1500 тысяч. Национальное агентство занятости населения республики опубликовало список самых высокооплачиваемых предложений на рынке труда. Sputnik представляет топ-10 самых желанных с точки зрения заработка вакансий.

На первом месте вакансия программиста в одной из европейских IT-компаний, офис которой находится и в Кишиневе. Максимальная зарплата в этой фирме достигает 30 тысяч леев в месяц (тысяча 552 долларов США).

Компания, которая занимает лидирующие позиции в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации, представительство которой находится в столице Молдовы, предлагает место менеджера с зарплатой, максимум которой составляет 23 тысячи леев (порядка тысячи 200 долларов).

В тройку самых высокооплачиваемых вакансий входит пост финансового директора в одном из холдингов в Кишиневе. Максимум на этой должности соискатель может получить 20 тысяч леев (чуть больше тысячи долларов). Столько же может получить менеджер в компании, занимающейся импортом и продажей фитосанитарных товаров, офис которой находится в молдавской столице. Более чем на 800 долларов (16 тысяч леев) претендует аналитик информационных систем в одной из частных компаний в Кишиневе.

Замыкает пятерку самых высокооплачиваемых вакансий пост инженера в унгенском суде. Максимальный заработок там составляет 13 тысяч леев (чуть больше 670 долларов).