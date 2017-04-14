Air China отрицает приостановку полетов в КНДР
ПЕКИН, 14 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китайская авиакомпания Air China отрицает информацию о том, что временно приостановила полеты в Пхеньян, отменены лишь некоторые рейсы.
ПЕКИН, 14 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китайская авиакомпания Air China отрицает информацию о том, что временно приостановила полеты в Пхеньян, отменены лишь некоторые рейсы.
Ранее Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило, что китайская авиакомпания Air China, являющаяся единственной зарубежной компанией, совершающей рейсы в КНДР, с 17 апреля приостанавливает авиасообщение с Пхеньяном.
Как сообщили в Air China агентству China News Service, компания «вовсе не приостанавливает рейсы из Пекина в Пхеньян, а лишь временно отменила часть рейсов
По данным CCTV, Air China совершает рейсы в КНДР с 2008 года. Рейсы из Пекина в Пхеньян совершаются каждый понедельник, среду и пятницу на авиалайнере Boeing 737. Как отмечал телеканал CCTV, ранее Air China часто отменяла рейсы
Постоянно врут.