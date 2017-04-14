Air China отрицает приостановку полетов в КНДР

Как сообщили в Air China агентству China News Service, компания «вовсе не приостанавливает рейсы из Пекина в Пхеньян, а лишь временно отменила часть рейсов из-за спроса на билеты». В авиакомпании также подчеркнули, что в дальнейшем рейсы в Пхеньян будут организовываться, исходя из ситуации с продажей билетов. Авиакомпания просит клиентов в случае необходимости получить дополнительную информацию посетить официальный сайт или звонить в офис Air China.

По данным CCTV, Air China совершает рейсы в КНДР с 2008 года. Рейсы из Пекина в Пхеньян совершаются каждый понедельник, среду и пятницу на авиалайнере Boeing 737. Как отмечал телеканал CCTV, ранее Air China часто отменяла рейсы из-за количества пассажиров, а также вводила поправку на сезонные колебания, поэтому сокращались или отменялись рейсы, например, в зимний период.