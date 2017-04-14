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18:32 (мск), источник: РИА Новости

Air China отрицает приостановку полетов в КНДР

ПЕКИН, 14 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китайская авиакомпания Air China отрицает информацию о том, что временно приостановила полеты в Пхеньян, отменены лишь некоторые рейсы.

Источник: РИА Новости

Ранее Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило, что китайская авиакомпания Air China, являющаяся единственной зарубежной компанией, совершающей рейсы в КНДР, с 17 апреля приостанавливает авиасообщение с Пхеньяном.

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Как сообщили в Air China агентству China News Service, компания «вовсе не приостанавливает рейсы из Пекина в Пхеньян, а лишь временно отменила часть рейсов из-за спроса на билеты». В авиакомпании также подчеркнули, что в дальнейшем рейсы в Пхеньян будут организовываться, исходя из ситуации с продажей билетов. Авиакомпания просит клиентов в случае необходимости получить дополнительную информацию посетить официальный сайт или звонить в офис Air China.

По данным CCTV, Air China совершает рейсы в КНДР с 2008 года. Рейсы из Пекина в Пхеньян совершаются каждый понедельник, среду и пятницу на авиалайнере Boeing 737. Как отмечал телеканал CCTV, ранее Air China часто отменяла рейсы из-за количества пассажиров, а также вводила поправку на сезонные колебания, поэтому сокращались или отменялись рейсы, например, в зимний период.

Комментарии
3
Андрей Гончаров
После каждой новости нужно сутки ждать опровержение.
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прохор
Журналюг пора канделябром по башке.
Постоянно врут.
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Андрей Гончаров
Уже и по ТВ новость прошла, и на тебе........
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