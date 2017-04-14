Власти Калифорнии разрешили Apple тестировать беспилотные автомобили

На сайте приводится список компаний, которым по состоянию на 14 апреля данное разрешение уже было выдано. Помимо компании Apple в нем также числятся Volkswagen Group of America, Mercedes-Benz, Google, Tesla Motors, Nissan, BMW, Honda, Ford и другие.

Отмечается, что Apple, как и другие компании, проводящие тестирование беспилотных автомобилей, при возникновении ДТП с участием таких автомобилей должны сообщить Департаменту об инциденте в течение 10 рабочих дней. Компании ежегодно должны отчитываться об успехах проведенных испытаний.

Газета WSJ сообщала, что корпорация сперва хотела сконструировать полуавтономное авто. Постепенно планы компании становились все более амбициозными и было решено разработать полностью самоуправляемый автомобиль, который узнавал бы своего владельца по отпечаткам пальцев и приводился в движение нажатием кнопки, после чего самостоятельно доставлял бы пассажиров в пункт назначения.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, музыкальные плееры iPod, ноутбуки MacBook и настольные компьютеры iMac, а также другую высокотехнологичную технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация по состоянию на конец ноября превышает $590 млрд.