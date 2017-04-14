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21:57 (мск), источник: ТАСС

Власти Калифорнии разрешили Apple тестировать беспилотные автомобили

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Власти штата Калифорния разрешили компании Apple тестировать беспилотные автомобили. Об этом сообщается на сайте калифорнийского Департамента транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV).

На сайте приводится список компаний, которым по состоянию на 14 апреля данное разрешение уже было выдано. Помимо компании Apple в нем также числятся Volkswagen Group of America, Mercedes-Benz, Google, Tesla Motors, Nissan, BMW, Honda, Ford и другие.

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Отмечается, что Apple, как и другие компании, проводящие тестирование беспилотных автомобилей, при возникновении ДТП с участием таких автомобилей должны сообщить Департаменту об инциденте в течение 10 рабочих дней. Компании ежегодно должны отчитываться об успехах проведенных испытаний.

Газета WSJ сообщала, что корпорация сперва хотела сконструировать полуавтономное авто. Постепенно планы компании становились все более амбициозными и было решено разработать полностью самоуправляемый автомобиль, который узнавал бы своего владельца по отпечаткам пальцев и приводился в движение нажатием кнопки, после чего самостоятельно доставлял бы пассажиров в пункт назначения.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, музыкальные плееры iPod, ноутбуки MacBook и настольные компьютеры iMac, а также другую высокотехнологичную технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация по состоянию на конец ноября превышает $590 млрд.

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