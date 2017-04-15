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00:15 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В БПП назвали «истинную» причину введения абонплаты за газ

Народный депутата от БПП Иван Рыбак пояснил, что соответствующим законом были разделены транспортировка и стоимость самого газа. По его словам, это необходимо для рассмотрения дела по «Газпрому», которое рассматривается в Стокгольмском арбитраже.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Разделение стоимости газа и его транспортировки необходимоо Украине для разбирательств с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, заявил народный депутата от БПП Иван Рыбак.

Он отметил, что МВФ лишь предоставил рекомендации о введении абонплаты за распределение газа.

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«Что такое обязательство перед МВФ? На самом деле, это МВФ дает нам рекомендации, каким путем мы можем выйти из кризисной ситуации, которая складывается сегодня в государстве. Чем для нас интересен закон разделения, который мы голосовали о рынке газа? Потому что мы разделим вопрос транспортировки и вопрос самой стоимости цены товара, мы будем иметь стоимость транспортировки отдельно. Соответственно, эти показатели нам нужны для Стокгольмского арбитража, где находятся дела по “Газпрому”. Цена должна быть разделена на стоимость товара и на стоимость транспортировки и ни на копейку не должна быть повышена», — сказал в эфире телеканала «112 Украина».

Напомним, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в марте установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность. С 1 апреля потребители будут ежемесячно оплачивать абонентскую плату за распределение газа в независимости от фактического объема его потребления.

В начале апреля НКРЭКУ приостановила введение т.н. абонплаты. Против нового платежа также высказались президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

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