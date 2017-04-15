В Беларуси топливо подорожало на 1 копейку

Литр АИ-92-К5 теперь стоит Br1,16, АИ-95-К5 — Br1,24. Стоимость ДТ-К5 — Br1,28 за литр.

Ранее в этом году стоимость топлива менялась четырежды. Каждый раз цены увеличивались на 1 копейку.

Как заявляли в концерне «Белнефтехим», изменение цен на моторное топливо будет поэтапным и постепенным, резкого роста не произойдет.