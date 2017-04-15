Минфин США отказался называть Китай валютным манипулятором

Решение было ожидаемым после того, как Трамп пересмотрел свои обещания на этой неделе. Трамп больше не считает, что Китай занижает курс своей национальной валюты юаня, чтобы получить торговые преимущества. Ранее Трамп обещал в первый день своих полномочий присвоить Китаю статус валютного манипулятора, но не сделал этого.

При этом министерство финансов США добавило Китай и Германию, а также четыре другие страны в список наблюдения за возможными манипуляциями валютой в будущем.

«Министерство финансов открыло список наблюдения за крупными торговыми партнерами, за валютными действиями которых необходимо внимательно следить. Министерство финансов считает, что шесть крупных торговых партнеров заслуживают повышенного внимания и того, чтобы быть внесенными в список: Китай, Германия, Япония, (Южная) Корея, Швейцария и Тайвань», — говорится в докладе.

Ранее США разработали новую систему критериев для того, чтобы называть ту или иную страну валютным манипулятором. Такая страна по новому определению должна иметь большой торговый профицит с США (более 20 миллиардов долларов в год), поддерживать активное сальдо текущего платежного баланса более чем в 3% ВВП, а также должна заниматься постоянными интервенциями на рынке иностранной валюты.