Откройся мне, рыбка: что от нас скрывают производители соков и рыбных консервов

Покупатели хватают, не разобравшись: сок это или обычный морс. Но специалисты сразу же замечают как эти хитрости, так и другие намеки на обман. С рыбой примерно та же история. Корреспондент Р решила повнимательнее посмотреть, что находится под крышкой консервов.

Выбирая товар, следует тщательно посмотреть всю предоставленную производителем информацию и сроки годности.

— У дочки низкий гемоглобин, врачи посоветовали пить побольше гранатового сока, — рассказывает знакомая. — Повезло: взяла на скидках сразу пять литровых бутылок. За каждую — меньше двух рублей.

Этот случайный разговор передаю директору Витебского центра стандартизации, метрологии и сертификации Павлу Яковлеву. Можно ли надеяться на то, что с помощью такого сока удастся поправить здоровье девочки?

Мифы и реальность

Настоящий гранатовый сок по низкой цене не купить, на основе собственного опыта рассуждает Павел Яковлев:

— Посмотрите, сколько стоит сам фрукт. За рубежом стакан такого сока оценивается примерно в 5 евро — сам пил и это знаю. Тот сок, который привозят к нам из России, Азербайджана и других стран, зачастую простой суррогат. Написано, что сок, а по концентрации не более чем нектар или напиток. Это в лучшем случае. Кстати, с гранатовым химичат намного чаще, чем с остальными. А рыбные консервы — это вообще беда. За последние полгода Госстандартом запрещен ввоз в нашу страну свыше десятка их наименований.

Что ж, время прогуляться по торговым точкам и провести журналистское расследование. Закупки как частное лицо делаю в различных местах. В большом сетевом магазине, маленьком частном павильоне и прямо на улице у нелегальных торговок. Мой консультант — главный государственный инспектор Витебской областной инспекции Госстандарта Татьяна Сипарова. Она хорошо знает продукцию тех производителей, что уже не единожды попадались на нарушениях, а также все нюансы, на которые нужно обязательно обращать внимание, прежде чем сделать покупку.

Рыбы явное недовложение

На какие только ухищрения не идут производители! Напишут, например, слова гранатовый сок огромными буквами и возьмут его в кавычки. А ниже незаметным маленьким красным шрифтом на красном фоне — напиток. Покупатели хватают, не разобравшись: сок это или обычный морс. Но специалисты сразу же замечают как эти хитрости, так и другие намеки на обман.

— Вот видите, этикетка наклеена небрежно. Да и цвет сока слишком насыщенный, на бутылке остаются отчетливые следы, — анализирует товар Татьяна Степановна. — Можно проверить. Не исключено, что здесь есть консерванты или синтетические красители.

Я удивлена: оказывается, учеными доказано, что некоторые красители — такие как азорубин (Е 122) и красный очаровательный (Е 129) — могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. Да и другие побочки от опасной химии вполне могут быть. Вот и удивляемся потом, откуда у малыша аллергия неустановленного характера, если он употребляет исключительно натуральный продукт? Остается надеяться, что моя знакомая поднимает ребенку гемоглобин не этим соком….

— Не понимаю одного: если, скажем, гранатовый сок не совсем гранатовый, то почему его вообще пускают на наши торговые прилавки? — интересуюсь у специалиста.

Татьяна Сипарова объясняет: гранатовый сок можно сделать вовсе без гранатов, а распознать подделку сложно. У нас нет таких лабораторий и оборудования. Мы можем проверить только наличие в составе консервантов и синтетических красителей, которых априори по ГОСТу в натуральном соке быть не должно. Но иностранные производители вполне могут отрегулировать нужную химическую формулу с помощью сахара, лимонной кислоты, более дешевого смородинового сока. А в качестве натурального красителя использовать свеклу, черноплодную рябину. Добавить нужный ароматизатор — сок готов. Да, на территории нашей страны мы можем для уверенности проверить и само предприятие — закупает ли оно тот же гранатовый концентрат. Если нет поставок — откуда сок? А вот что происходит на зарубежном производстве — тайна за семью печатями.

Вместо сайры скумбрия

Итак, в моем пакете — три бутылки гранатового сока и три банки рыбных консервов разных производителей. В лаборатории нас уже встречают начальник испытательной лаборатории Жанна Высоцкая, инженеры этой лаборатории Михаил Кунчевский и Елена Шитько. Начинаем с рыбы. Вспоминаю совет: особо внимательно нужно относиться к консервам, произведенным вдали от морей и океанов. Зачастую сырье для них используется уже старое, несколько раз замороженное и размороженное. Но сейчас у нас на столе — тунец натуральный от Калининградского тарного комбината. Продукт года, если верить изображенной на этикетке медали. На дополнительной этикетке, наклеенной импортером, значится: масса нетто — 250 граммов, вес рыбы — не менее 175 граммов.

Цвет сока подозрительно насыщенный

Елена Шитько аккуратно открывает консервную банку на три четверти — так положено по ГОСТу. До последней капли сливает жидкость в отдельную емкость. Отгибает крышку. Итак, содержимое далеко от идеала. Анализируем ГОСТ и реальную картину. Ломтики рыбы должны быть уложены плотно и до самого верхнего края внутренней стенки банки. У нас идет явное недовложение рыбы. Читаю нормы: при выкладывании кусочки не должны разваливаться, бульон обязан быть светлым, прозрачным. Перекладываем на тарелку — куски остаются целыми, а что касается бульона, он подозрительно мутный. Разламываем куски рыбы. Внутри мясо темно-коричневого цвета. Тоже нарушение. Сотрудники лаборатории объясняют: судя по всему, рыба была некачественной, залежавшейся. Дальше все вместе проводим органолептический анализ — пробуем на вкус, анализируем запах. Мясо очень жесткое, сухое, явно горчит. Да и что это за тунец такой — кончик хвостика шириной в сантиметр? Знаю, что тунец может достигать веса до полутонны, а тут овальные кусочки диаметром в окунька… Так тунец ли это вообще? Эксперты, к сожалению, ответить на этот вопрос тоже не могут — содержимое в таком виде трудно идентифицировать. А вот что касается веса, то с точностью до миллиграммов мы установили: вместо заявленных 175 граммов в банке находилось всего 153,1 грамма рыбы. Исходя из цены на консервы (3,6 рубля), нетрудно подсчитать: на каждой банке покупателя дурят примерно на 45 копеек.

Не порадовала и российская Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла. Она оказалась банальной скумбрией. Причем отдельные ее куски с привкусом осалившегося жира имели совсем не аппетитный зеленоватый и зеленовато-желтый цвет. Разделку рыбы не проводили, а потому в банке есть все: от кишок до чешуи и плавников.

Не решились мы попробовать на вкус и сардины в масле от Рыбного Двора из Великого Новгорода. Этот производитель, кстати, давно на крючке у инспекторов Госстандарта. Рыба явно некачественная, желтая, с некрасивыми темными пятнами на коже. Бульон, молоки и чешуя как минимум занимают третью часть емкости. Они и дают вес, который даже превышен на 13 граммов. Но о плотности укладки и высоте слоя полезного содержимого говорить не приходится — рыба разместилась ниже края банки примерно на 2—2,5 сантиметра.

Гранат со вкусом смородины

Что ж, с рыбой все понятно. Переходим в соседний кабинет, где Михаил Кунчевский уже все подготовил для исследования гранатового сока. У нас три производителя — ООО Силит из Московской области (по заказу и под контролем ООО ТК Легранд), московский Крал-консерв (адрес производства: Баку, Азербайджан или Вязьма Смоленской области) и ООО Исток из Москвы. Прежде всего пробуем исследуемую жидкость на вкус. У Легранда даже я, дилетант, явно чувствую аромат и вкус красной смородины. Крал-консерв, завлекая торговой маркой Вкус союза и попыткой воспроизвести какой-то герб на подозрительно пузырящейся этикетке, дает привкус шиповника. А Исток под маркой Азербайджанский фрукт предлагает что-то трудно распознаваемое.

В идентификации содержимого нам должен помочь специальный хроматограф. Это несколько часов работы. Результат — первые две пробы не имеют красителей и консервантов, хотя, напоминаю, это вовсе не свидетельствует о том, что заявленный производителем сок действительно чисто гранатовый. А вот Азербайджанский фрукт подвел по всем параметрам — его признали фальсифицированным продуктом. Во-первых, в нем обнаружен консервант — бензойная кислота и ее соли, а во-вторых — нежелательный для детишек краситель азорубин.

Итак, делаю вывод: все три вида проверенных нами рыбных консервов российского производства не соответствуют требованиям ГОСТа. Из такой же партии соков с большей степенью безопасности можно употреблять соки двух наименований, но в любом случае эта дешевая витаминная продукция вряд ли будет обладать тем целебным эффектом для организма, на который мы привычно рассчитываем. Продажа настоящего, стопроцентно гранатового сока по цене 2—2,5 рубля просто нереальна. Успокаивает то, что в ближайшем будущем мы сможем вовремя раскрывать все химические секреты доморощенных менделеевых — одна из лабораторий страны уже закупает нужное для полного анализа состава соковой продукции оборудование. А сейчас главное — не зариться на дешевизну и не делать покупок в сомнительных местах.