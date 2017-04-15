Совмин одобрил программу международной техпомощи «EU4Energy»
Правительство Беларуси одобрило программу международной технической помощи «EU4Energy».
Правительство Беларуси одобрило программу международной технической помощи «EU4Energy».
Это определено постановлением Совета Министров от 13 апреля 2017 года № 281, опубликованном на Национальном правовом
Программа технической помощи «EU4Energy» подразумевает совершенствование законодательства в газовом и электроэнергетическом секторах, в сфере энергоэффективности, использования возобновляемых источников энергии.
Получателей международной техпомощи по этой программе будет выбирать Министерство энергетики, Министерство экономики, Государственный комитет по стандартизации и Национальный статистический комитет. Министерство энергетики должно координировать и контролировать реализацию проекта.
Постановление уже вступило в силу.