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08:05 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Совмин одобрил программу международной техпомощи «EU4Energy»

Правительство Беларуси одобрило программу международной технической помощи «EU4Energy».

Это определено постановлением Совета Министров от 13 апреля 2017 года № 281, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Программа технической помощи «EU4Energy» подразумевает совершенствование законодательства в газовом и электроэнергетическом секторах, в сфере энергоэффективности, использования возобновляемых источников энергии.

Получателей международной техпомощи по этой программе будет выбирать Министерство энергетики, Министерство экономики, Государственный комитет по стандартизации и Национальный статистический комитет. Министерство энергетики должно координировать и контролировать реализацию проекта.

Постановление уже вступило в силу.

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