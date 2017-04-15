Гражданин Великобритании отсудил у компании-работодателя в Атырау 3,6 млн тенге за сверхурочные

На самом деле гражданин Великобритании Кевин К. намеревался отсудить с ТОО K Caspian Engineering почти 81 млн тенге, недополученных им за сверхурочную работу.

Он указал в иске, что приступил к работе по трудовому договору в качестве менеджера проекта в октябре 2012 года. Контракт был расторгнут по инициативе самого работника в феврале 2016 года. Британец насчитал 1 852,4 часа, отработанных сверх нормы по Трудовому кодексу РК. Работодатель оплатил их с нарушениями ставок начисления и кратности — так, по данным суда, за последний год он получал чуть более 22 тысяч тенге за каждый сверхурочный час. Менеджер проекта счел, что компания осталась ему должна еще 80,7 млн тенге и пошел в суд.

По сообщению пресс-службы Атырауского областного суда, суд достоверно установил факт недоплаты ответчиком за отработанные сверхурочные часы и удовлетворил иск частично. В пользу Кевина К. с бывшего работодателя за работу в сверхурочное время взыскано 3,6 млн тенге. Решение суда вступило в законную силу.

По данным издания, проектная компания K Caspian Engineering предоставляет услуги инженерного проектирования и разработки в нефтегазовой отрасли. Компания основана в 2007 году и является 100% казахстанской. На своем сайте компания сообщает, что является приоритетным подрядчиком ТШО: «Постоянным и основным Заказчиком нашей компании является ТОО «Тенгизшевройл».