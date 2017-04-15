Паром на остров Ольхон в Иркутской области запустят с 6 мая
Порядка 10-ти рейсов будет осуществляться ежедневно.
Порядка 10-ти рейсов будет осуществляться ежедневно.
Паром «Ольхонские ворота» начнет курсировать по направлению «МРС — Ольхон» в Иркутской области с 6 мая. Судно будет осуществлять около 10-ти рейсов каждый день. Расписание паромов опубликовано на сайте
«Паромы “Дорожник” и “Семен Батагаев” запустят с 1 июня», — говорится в сообщении.
По вопросам работы теплоходов можно обращаться по телефону: