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11:50 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Паром на остров Ольхон в Иркутской области запустят с 6 мая

Порядка 10-ти рейсов будет осуществляться ежедневно.

Источник: IrkutskMedia.ru

Паром «Ольхонские ворота» начнет курсировать по направлению «МРС — Ольхон» в Иркутской области с 6 мая. Судно будет осуществлять около 10-ти рейсов каждый день. Расписание паромов опубликовано на сайте Восточно-Сибирского речного пароходства. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Паромы “Дорожник” и “Семен Батагаев” запустят с 1 июня», — говорится в сообщении.

По вопросам работы теплоходов можно обращаться по телефону: 8 (3952) 35−67−26.

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