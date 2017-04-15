Вице-президент компании «Роснефть» прибыла на ДВ, чтобы лично проверить качество бензина

Владивосток, 15 апреля, PrimaMedia.

В связи с поступающими обращениями клиентов и сообщениями в социальных сетях и медиаресурсах относительно качества нефтепродуктов вице-президент ПАО «НК «Роснефть» по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка Аврил Конрой прибыла в Хабаровск. Она намерена провести проверку: действительно ли есть какие-то претензии к топливу или против розничного бизнеса «Роснефти» на Дальнем Востоке организована заказная кампания, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию ИА AmurMedia.

— Наша компания ответственно подходит к вопросу контроля качества, используя стационарные и мобильные лаборатории. В компании действует многоступенчатый контроль качества топлива, охватывающий все основные этапы его транспортировки и хранения. Неоднократные дополнительные проверки топлива, проведенные в Дальневосточном федеральном округе, показали полное соответствие топлива всем необходимым стандартам качества, — сообщили в пресс-службе.

Для клиентов заправочной сети «Роснефть» доступна «горячая линия», которая принимает и отрабатывает каждое обращение.