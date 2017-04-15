Вице-президент компании «Роснефть» прибыла на ДВ, чтобы лично проверить качество бензина
Аврил Конрой намерена выяснить, действительно ли есть претензии к топливу или это заказная кампания.
Аврил Конрой намерена выяснить, действительно ли есть претензии к топливу или это заказная кампания.
Владивосток, 15 апреля, PrimaMedia.
В связи с поступающими обращениями клиентов и сообщениями в социальных сетях и медиаресурсах относительно качества нефтепродуктов
— Наша компания ответственно подходит к вопросу контроля качества, используя стационарные и мобильные лаборатории. В компании действует многоступенчатый контроль качества топлива, охватывающий все основные этапы его транспортировки и хранения. Неоднократные дополнительные проверки топлива, проведенные в Дальневосточном федеральном округе, показали полное соответствие топлива всем необходимым стандартам качества, — сообщили в
Для клиентов заправочной сети «Роснефть» доступна «горячая линия», которая принимает и отрабатывает каждое обращение.
— Все обращения клиентов рассматриваются в установленном Компанией порядке и в соответствии с законодательством. Ни одно из поступивших обращений не останется без внимания, заверили в