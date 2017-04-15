Пять платформ отремонтируют на КБЖД в Иркутской области в 2017 году
Также на железной дороге установят информационные стенды с историческими фактами на русском, английском и китайском языках.
Также на железной дороге установят информационные стенды с историческими фактами на русском, английском и китайском языках.
Ремонт пяти платформ планируется провести на Кругобайкальской железной дороге. Кроме того, там будут установлены информационные стенды с историческими фактами, изложенными на русском, английском и китайском языках — для удобства путешествующих по КБЖД туристических групп. Всего
«В прошлом году мы сдали в эксплуатацию новый вокзальный комплекс на станции Заиграево. На посадочных платформах магистрали было установлено 335 новых навесов, на 58-ми смонтированы системы освещения. Работа, которую мы проводим, носит системный характер. Отдельное направление — это защита окружающей среды: мы активно размещаем на своей инфраструктуре
Обновление пассажирских обустройств будет проводиться и по другим направлениям. Продолжится работа по устройству безбарьерной среды для маломобильных групп населения: монтаж пандусов и поручней, обеспечение доступа в залы ожидания вокзалов, замена и обновление лавок и урн, элементов навигации (вывесок, стендов расписаний) и приведение обустройств к эстетическому состоянию.