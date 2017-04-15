Пять платформ отремонтируют на КБЖД в Иркутской области в 2017 году

Ремонт пяти платформ планируется провести на Кругобайкальской железной дороге. Кроме того, там будут установлены информационные стенды с историческими фактами, изложенными на русском, английском и китайском языках — для удобства путешествующих по КБЖД туристических групп. Всего Восточно-Сибирская железная дорога выделит более 92 млн рублей на ремонт и модернизацию пассажирских обустройств в текущем году. Финансовые средства пойдут на завершение строительства нового вокзального комплекса на станции Мысовая, капитальный и текущий ремонт посадочных платформ. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ВСЖД.

«В прошлом году мы сдали в эксплуатацию новый вокзальный комплекс на станции Заиграево. На посадочных платформах магистрали было установлено 335 новых навесов, на 58-ми смонтированы системы освещения. Работа, которую мы проводим, носит системный характер. Отдельное направление — это защита окружающей среды: мы активно размещаем на своей инфраструктуре эко-плакаты, меняем люминесцентные светильники на светодиодные. На вокзале станции Селенга запланирован монтаж локальных очистных сооружений», — рассказал начальник Восточно-Сибирской дирекции пассажирских обустройств Андрей Шестаков.

Обновление пассажирских обустройств будет проводиться и по другим направлениям. Продолжится работа по устройству безбарьерной среды для маломобильных групп населения: монтаж пандусов и поручней, обеспечение доступа в залы ожидания вокзалов, замена и обновление лавок и урн, элементов навигации (вывесок, стендов расписаний) и приведение обустройств к эстетическому состоянию.