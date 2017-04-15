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10:50 (мск), источник: Ежедневник.by

В Беларуси в пятый раз за год выросла цена на топливо

В ночь на субботу, 15 апреля, «Белнефтехим» в соответствии с традицией увеличил стоимость топлива на 1 копейку.

Источник: Ежедневник.by

Таким образом, с середины марта, когда впервые была пересмотрена цена, стоимость топлива на белорусских АЗС выросла уже на 5 копеек.

Теперь цена АИ-98 составляет 1 рубль 35 копеек, АИ-95 — 1 рубль 24 копейки, АИ-92 — 1 рубль 16 копеек, ДТ — 1 рубль 28 копеек.

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