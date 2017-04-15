На сеть автодорог челябинской агломерации выделено 2 млрд рублей

Средства выделены из из федерального бюджета и дорожного фонда Челябинской области на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщают в пресс-службе регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта.

В 2017 по поручению президента России Владимира Путина проект разрабатывается и реализуется администрациями субъектов РФ совместно с федеральными органами исполнительной власти, администрациями муниципальных образований, владельцами автомобильных дорог.

«Вся сеть автодорог челябинской агломерации, задействованных в данной программе, составляет 2,3 тыс км: в том числе 240 км федеральных дорог, почти 1,5 тыс км региональных дорог и 620 км автодорог местного значения — “ядра” агломерации», — рассказывает министр дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Микулик.

Отметим, что при формировании программы учитываются пожелания и предложения южноуральцев.

Напомним, в рамках программы по устойчивому развитию сельских территорий запланировано строительство и реконструкция восьми дорог в Красноармейском, Еткульском, Агаповском и Троицком муниципальных районах.