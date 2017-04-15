Где в Беларуси жить хорошо: репортаж с химзавода с зарплатой «по 600»

Сейчас средняя зарплата в «Август-Бел» — 600 долларов США, и в поселке к компании стали относиться с большей симпатией. В настоящее время на заводе работает 342 человека. Корреспондент Sputnik Елена Васильева побывала на предприятии.

Шапиро: и правда, хватает!

«Я сегодня спросил у сотрудников завода, какая у них зарплата. Они скромно ответили: нам хватает. Я говорю: скажите, может, уговорю директора прибавить. А они опять — нам хватает. Узнал среднюю зарплату и понял — и правда, хватает», — рассказал губернатор Минской области Семен Шапиро журналистам.

Сейчас средняя зарплата на предприятии — 1,2 тысячи рублей. Но когда поднимался вопрос о строительстве предприятия в поселке Дружный чуть больше десяти лет назад, жители были категорически против. «Август-Бел» — предприятие по защите растений от вредителей, химическое производство, в безопасность которого местные жители не верили. На заводе вспомнили, что в демонстрациях против строительства участвовали даже школьники.

Но завод в Дружном построили — с соблюдением всех международных экологических норм.

«Недавно к нам на участок пришел бобр. Разве не показатель экологии?» — сказала корреспонденту Sputnik одна из сотрудниц предприятия.

Сейчас завод имеет пасторальный вид — на территории есть фонтан, проложены дорожки.

«За территорию предприятия не выбрасывается ничего, постоянно мониторится вода, воздух, почвы. Мы наблюдаем растения, природу», — заверил директор Евгений Плотиннов.

«А молоко за вредность работы на химзаводе даете сотрудникам?» — забеспокоились журналисты.

Оказалось, что работникам ОАО дают не только молоко, но и бесплатное лечебное питание в две смены, предусмотрена корпоративная мобильная связь, доставка транспортом на работу, пособия к свадьбе, рождению детей.

Попасть на работу на завод может не всякий желающий, и хоть вакантные места есть, сотрудников, отвечающих требованиям руководства, можно найти не всегда.

Профессионалов не хватает

Модернизируя предприятие, здесь внедряют автоматизацию процессов: один «робот» заменяет девятерых сотрудников. Но работников не увольняют, а дают возможность учиться.

«Мы стараемся наладить процесс обучения. Профессионалов не хватает. С 1 июня будем набирать на обучение людей, давать им профессию аппаратчика третьего разряда, и после они смогут работать у нас», — сказал Плотиннов.

Предприятие делает все, чтобы местные жителя забыли былые протесты: на заводе есть пять тренеров — по футболу и волейболу, которые занимаются спортом с детьми поселка Дружный.

«Стараемся не остаться равнодушными к любым просьбам», — рассказал Плотиннов.

В школах района проводят уроки профориентации, в некоторых классах предприятие содействует углубленному изучению школьниками химии.

«Стимулируем школьников, поддерживаем участников олимпиад премиями, потому что проблема кадров острая», — признал директор предприятия.

Что производят и для кого

В течение года предприятие отгружает 10 миллионов литров продукции (на общую сумму 10 миллионов долларов США). Бюджет Пуховичского района почти на 20% формируется за счет «Август-Бел». Более 60% производимой продукции экспортируются — в Россию, Украину, Казахстан и страны дальнего зарубежья, Колумбию, Венесуэлу.

Лаборатория предприятия

Ассортимент расширяют постоянно, в год регистрирует порядка шести-семи новых препаратов.

«Несмотря на сложную ситуацию в Украине, они регулярно к нам приезжают и платят», — рассказал Плотиннов.

Он признал, что дебиторская задолженность немалая, но руководство пытается войти в положение, сотрудничает с органами местной власти, с правительством. «Берем мясом, молоком», — смеется директор.

Сейчас предприятие рассматривает возможность взять на баланс один из колхозов, ссылаясь на позитивный опыт некоторых бизнесменов.

«Есть примеры, когда из колхоза можно сделать прибыльное предприятие», — уверен директор.