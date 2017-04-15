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16:42 (мск), источник: Комсомольская правда

На Ялтинский экономический форум приедут представители 50 стран

Среди них несколько европарламентариев, руководители партий, ведущие и известные в Европе персоны.

По словам сопредседателя общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председателя правления Фонда «ЯМЭФ», сопредседателя оргкомитета Андрея Назарова, что ялтинский экономический форум, который пройдет с 20 по 22 апреля, подготовлен практически на 99%, передает РИА Новости.

Программа ЯМЭФ включает более 30 деловых мероприятий. Ожидается, что на форуме подпишут десятки соглашений более чем на 100 миллиардов рублей.

— В форуме примут участие представители порядка 50 стран. Среди них несколько европарламентариев, руководители партий, ведущие и известные в Европе персоны, — сообщил Андрей Назаров.

В свою очередь Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился закрепить ответственных должностных лиц за иностранными делегациями, чтобы уделить внимание всем без исключения процессам.

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