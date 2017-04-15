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15:29 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Россельхознадзор разрешил ввоз мяса и молока для двух белорусских предприятий‍

Россельхознадзор снял ограничения на ввоз продукции двух предприятий Беларуси. Такое решение было принято по результатам инспекции, сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано, передает ТАСС.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

«Велес-Мит» сможет поставлять в Россию говядину, мясопродукты и готовую мясную продукцию, а «Бабушкина крынка» — молочную продукцию, сключая сыры и сухое молоко.

14 апреля в российской столице обсудили результаты инспекции белорусских предприятий. Сторону России представил замминистра сельского хозяйства Евгений Непоклонов, белорусскую — министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц. Итоговый отчет Беларусь получит 20 апреля.

С 5 по 13 апреля Россельхознадзор инспектировал белорусские предприятия, которые производят продукцию животного происхождения.

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