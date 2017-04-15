Россельхознадзор разрешил ввоз мяса и молока для двух белорусских предприятий‍

«Велес-Мит» сможет поставлять в Россию говядину, мясопродукты и готовую мясную продукцию, а «Бабушкина крынка» — молочную продукцию, сключая сыры и сухое молоко.
14 апреля в российской столице обсудили результаты инспекции белорусских предприятий. Сторону России представил замминистра сельского хозяйства Евгений Непоклонов, белорусскую — министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц. Итоговый отчет Беларусь получит 20 апреля.
С 5 по 13 апреля Россельхознадзор инспектировал белорусские предприятия, которые производят продукцию животного происхождения.