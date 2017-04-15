Россельхознадзор реабилитировал «Бабушкину крынку»
Кроме могилевской молочной компании право возобновить поставки продукции в Россию получило и мясоперерабатывающее предприятие из Молодечно.
Кроме могилевской молочной компании право возобновить поставки продукции в Россию получило и мясоперерабатывающее предприятие из Молодечно.
МИНСК, 15 апр — Sputnik. Два белорусских предприятия получили право возобновить поставки своей продукции в Россию, говорится в сообщении, опубликованном в субботу 15 апреля на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
«Россельхознадзор принял решение о предоставлении права осуществлять поставки продукции на территорию РФ ООО «Велес — Мит» (говядина, говяжьи мясопродукты и готовая мясная продукция) и ОАО «Бабушкина крынка», — говорится в сообщении Россельхознадзора.
Предприятиям вернули право поставок с 14 апреля. Накануне
Однако, как следует из сообщения ведомства, право экспортировать свою продукцию в Россию вернули одной молочной компании и одному предприятию, которое занимается мясопереработкой.
Всего с 5 по 13 апреля российские инспекторы проверили 18 белорусских предприятий, выпускающих продукцию животного происхождения.