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16:18 (мск), источник: Sputnik.by

Россельхознадзор реабилитировал «Бабушкину крынку»

Кроме могилевской молочной компании право возобновить поставки продукции в Россию получило и мясоперерабатывающее предприятие из Молодечно.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Два белорусских предприятия получили право возобновить поставки своей продукции в Россию, говорится в сообщении, опубликованном в субботу 15 апреля на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

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«Россельхознадзор принял решение о предоставлении права осуществлять поставки продукции на территорию РФ ООО «Велес — Мит» (говядина, говяжьи мясопродукты и готовая мясная продукция) и ОАО «Бабушкина крынка», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Предприятиям вернули право поставок с 14 апреля. Накануне пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано говорила журналистам о двух молокозаводах, которым по итогам недавней проверки могут разрешить поставки своей продукции на российский рынок.

Однако, как следует из сообщения ведомства, право экспортировать свою продукцию в Россию вернули одной молочной компании и одному предприятию, которое занимается мясопереработкой.

Всего с 5 по 13 апреля российские инспекторы проверили 18 белорусских предприятий, выпускающих продукцию животного происхождения.

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