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18:00 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

10 миллиардов рублей на реализацию госпрограмм перечислят Волгоградской области

10 миллиардов рублей на реализацию госпрограмм перечислят Волгоградской области.

12 государственных программ, реализуемых в муниципалитетах региона, получат поддержку в 10 миллиардов рублей. В планах строительство школ и спортивных площадок, ремонт и строительство сельских дорог, обновление учреждений культуры и благоустройство территорий, сообщает ВДТВ со ссылкой на комитет экономической политики и развития Волгоградской области.

Уже сейчас муниципалитеты должны решить, в каких госпрограммах в 2018 году они намерены участвовать, подготовить и предоставить в отраслевые органы исполнительной власти соответствующие документы, отметил председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Александр Сиваков на обучающем семинаре для руководителей представительных органов власти, состоявшемся в РАНХиГС.

В рамках семинара был рассмотрен вопрос развития инвестиционного потенциала муниципальных образований. 326 инвестпроектов реализуются в регионе сейчас. 6 крупнейших из них — с использованием механизма государственно-частного партнерства.

52 вида поддержки инвесторов действуют в области. Эффективность, в частности, доказала практика предоставления земельных участков в аренду без торгов при условии строительства или реконструкции инвестором социальных объектов на сумму более 100 миллионов рублей.

Таким образом была проведена реконструкция стадиона «Нефтяник» и благоустройство пруда по улице Шекснинской в Волгограде.

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