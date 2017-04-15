United Airlines изменила правила бронирования после скандала с пассажиром

В соответствии с новыми правилами, United Airlines будет заранее проверять наличие забронированных мест на борту самолета для перевозки сотрудников авиакомпании.

Проверку сотрудники авиакомпании будут производить в течение часа перед вылетом из аэропорта

Проверку сотрудники авиакомпании будут производить в течение часа перед вылетом из аэропорта

По мнению руководства авиакомпании, новые правила смогут исключить повторение подобных инцидентов. Руководство компании отметило, что это изменение правил станет первым шагом в пересмотре всей политики United Airlines в отношении предоставления сервиса клиентам.

Конфликт на борту самолета United Airlines произошел в воскресенье 9 апреля. Представители авиакомпании сообщили пассажирам, что на рейс было продано больше билетов, чем было необходимо. В связи с этим персонал попросил четырех пассажиров освободить места для сотрудников авиакомпании, выполнявших служебный перелет. В обмен пассажирам предлагался альтернативный рейс, компенсация и размещение в гостинице.

После отказа пассажиров подчиниться этим требованиям, сотрудники United Airlines принудительно вывели четырех человек с самолета. В отношении одного из них было применено насилие. В результате мужчина получил сотрясение мозга и перелом носа.