United Airlines изменила правила бронирования после скандала с пассажиром
Американская авиакомпания United Airlines изменила правила бронирования мест на борту самолета после скандала с пассажиром, произошедшем 9 апреля. Об этом сообщает Reuters.
Американская авиакомпания United Airlines изменила правила бронирования мест на борту самолета после скандала с пассажиром, произошедшем 9 апреля. Об этом сообщает Reuters.
В соответствии с новыми правилами, United Airlines будет заранее проверять наличие забронированных мест на борту самолета для перевозки сотрудников авиакомпании.
По мнению руководства авиакомпании, новые правила смогут исключить повторение подобных инцидентов. Руководство компании отметило, что это изменение правил станет первым шагом в пересмотре всей политики United Airlines в отношении предоставления сервиса клиентам.
Конфликт на борту самолета United Airlines произошел в воскресенье 9 апреля. Представители авиакомпании сообщили пассажирам, что на рейс было продано больше билетов, чем было необходимо. В связи с этим персонал попросил четырех пассажиров освободить места для сотрудников авиакомпании, выполнявших служебный перелет. В обмен пассажирам предлагался альтернативный рейс, компенсация и размещение в гостинице.
После отказа пассажиров подчиниться этим требованиям, сотрудники United Airlines принудительно вывели четырех человек с самолета. В отношении одного из них было применено насилие. В результате мужчина получил сотрясение мозга и перелом носа.