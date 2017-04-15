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15 апреля, источник: РБК

United Airlines изменила правила бронирования после скандала с пассажиром

Американская авиакомпания United Airlines изменила правила бронирования мест на борту самолета после скандала с пассажиром, произошедшем 9 апреля. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Reuters

В соответствии с новыми правилами, United Airlines будет заранее проверять наличие забронированных мест на борту самолета для перевозки сотрудников авиакомпании.

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По мнению руководства авиакомпании, новые правила смогут исключить повторение подобных инцидентов. Руководство компании отметило, что это изменение правил станет первым шагом в пересмотре всей политики United Airlines в отношении предоставления сервиса клиентам.

Конфликт на борту самолета United Airlines произошел в воскресенье 9 апреля. Представители авиакомпании сообщили пассажирам, что на рейс было продано больше билетов, чем было необходимо. В связи с этим персонал попросил четырех пассажиров освободить места для сотрудников авиакомпании, выполнявших служебный перелет. В обмен пассажирам предлагался альтернативный рейс, компенсация и размещение в гостинице.

После отказа пассажиров подчиниться этим требованиям, сотрудники United Airlines принудительно вывели четырех человек с самолета. В отношении одного из них было применено насилие. В результате мужчина получил сотрясение мозга и перелом носа.

Из-за просочившейся информации о случившемся, рыночная стоимость авиакомпании в ходе торгов 11 апреля упала более чем на $600 млн. Извинения за инцидент принес лично генеральный директор United Airlines ​Оскар Муньос.

Комментарии
1
Андрей Гончаров
Человек то причём? Продали билет ему? Продали ! Нос сломали? Да! Хваленная заграница с занюханой демократией.
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